El joven señaló que él trata de elegir bien con quién se rodea. "Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos pero sin dejar aprovecharse por el resto. Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos, entonces a veces los invito pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: 'No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta”. Pero les digo que eso me hace bien a mi'", ejemplificó.

Actualmente, Felipe divide sus tiempos entre su rol ejecutivo en el directorio de la empresa familiar y sus compromisos como modelo. "La verdad es que desde que pude trabajar, me concentré más en aumentar las ganancias que en reducir los gastos", resumió sobre su presente económico.