Encontraron muerto al actor Gene Hackman y su esposa

"Bonnie and Clyde" (1967) – Interpretando a Buck Barrow, este papel le valió su primera nominación al Oscar.

"The French Connection" (1971) – En su icónico papel como el detective Popeye Doyle, Hackman ganó el Oscar a Mejor Actor.

"The Poseidon Adventure" (1972) – Un clásico del cine de desastres donde interpretó al reverendo Scott.

"The Conversation" (1974) – Dirigida por Francis Ford Coppola, esta película consolidó su reputación como uno de los mejores actores de su generación.

"Unforgiven" (1992) – Ganó su segundo Oscar por su papel como el despiadado sheriff Little Bill Daggett.

"The Firm" (1993) – Compartió pantalla con Tom Cruise en este thriller legal.

"Enemy of the State" (1998) – Un thriller tecnológico junto a Will Smith.