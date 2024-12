Eliminación y escándalo en Gran Hermano

Desde X -ex Twitter- fue el periodista Ángel de Brito quien reveló contundente: "Familia de Delfina, indignados con la eliminación". Y agregó que "no quisieron dar nota", así como que según los pariente de Delfina "se habló mal de ella LAM para que se vaya".

Pero eso no fue todo, porque Nicolás, el novio del ex GH Emma Vich, también contó lo que vio desde el estudio mientras se conocía la noticia de la eliminación de Delfina: “De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso”.

Y también reveló que "la hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen”.

Luciana festejó la eliminación de Delfina de Gran Hermano 2024 con una frase aniquiladora

Anoche, la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe) se vivió de manera explosiva en la renovada edición del reality.

Delfina de Lellis quedó fuera del juego y no quiso saludar a Santiago del Moro, mientras muchas de las chicas más cercanas a ella de la casa quedaron en shock. Otras participantes como Luciana Martínez, sin embargo, vieron con buenos ojos lo que pasó.

Es que la concursante nacida en Santa Cruz estuvo atenta a algunas de los comentarios hirientes que pronunció Delfina en su corta estadía dentro de la casa más famosa. Es por eso que fue picante contra ella en una charla con uno de los chicos.

La conversación se produjo entre Luciana y Santiago “Tato” Algorta, dos de los protagonistas que están teniendo el perfil más alto de este inicio. El uruguayo le comentó que había observado algunos comentarios malos que hacía la joven modelo.

“Veía que en la cortita tiraba muchas cosas que no”, indicó. Luciana, entonces, fue letal con su compañera a la que no le perdonó algunos dichos que tuvo para con ella. “En todos lados era cancelable. Ojalá que salga, se mire y le sirva para aprender”, arrojó.