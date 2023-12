El tenso cruce entre Mimi y la bailarina de El Tirri

Lo cierto es que conociendo el carácter picante de Mimi, Marcelo le consultó si estaba conforme con que sea pareja de baile de su novio. "Hay cositas de ella que no me cierran a veces, Luciano ya me está mirando medio raro, no la veo como una chica que le coquetea ni le está detrás, pero no me gustó algo que dijo en estos días que lo puede perjudicar”, contestó.

Y reveló: “Dijo que yo lo tengo muy cansado porque vivimos cabalgando y la verdad que no es así, capaz que contigo pero ensayando”. “Si Luciano no duerme a la noche y después viene cansado al ensayo, es obvio”, deslizó Fiorella manteniendo su postura.