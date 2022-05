El sanjuanino Barassi tuvo una gran noche en los Martín Fierro

Claro que aún el conductor de El Trece tiene dos ternas con las que podría alzar su primera estatuilla ya que no es la primera vez que el animador está nominado. De hecho lo estuvo en otras oportunidades, pero nunca tuvo la suerte de llevarse un premio a su casa. En Labor en conducción masculina se disputará el premio con Santiago del Moro, Mariano Íudica, Guido Kaczka, Marcelo Tinelli y Marley, en tanto que también puede alzarse con Mejor programa de juegos de preguntas, terna que comparte con Los 8 escalones, Pasapalabra y Quién sabe más de la Argentina.

El pedido de Barassi a horas de los Martín Fierro

"Hoy es el último día hábil de la semana, en el cual voy a vivir sin tener un Martín Fierro propio", esas fueron las palabras del conductor para dar comienzo al programa 100 argentinos dicen de este viernes. A lo que desde la producción le respondieron: "¿Vos no tenés ninguno? ¿En serio?".

El animador rápidamente y en papel de enojo respondió: "No, no tengo ninguno, tengo dos nominaciones y no gané nada". Luego de la declaración sonó un tema musical y Barassi comenzó a cantar y bailar, hasta que volvió a traer el tema: "Estoy dudoso, hay encuestas en Twitter que te dan ganador de algo o no", expresó con incertidumbre.