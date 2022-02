El romanticismo del sanjuanino Darío Barassi, a 7 años de su casamiento

Y siguió: "Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal... Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre".

"Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos... Seguro va a ser superador de lo que pienso, porque vas a estar vos ahí haciendo tu magia. Feliz aniversario amor mio @luligomezcenturion Gordooo paraaaaaaaaaa", cerró con su habitual sentido de humor.