El problema que enfrenta María Fernanda Callejón tras denunciar a su ex

A menos de un año de anunciar la ruptura, la actriz denunció a su ex pareja por violencia de género. “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas”, manifestó en una nota con Infobae.