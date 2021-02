El Mono de Kapanga aconsejó a Andrea Rincón por Masterchef

Además, el músico bromeó con su paso por el certamen: "Yo mucho no puedo aconsejar porque me echaron dos veces, pero principalmente mi consejo es tratar de no quemarse y no cortarse y si tiene la oportunidad de ponerle picante, que lo haga".

Y Rincón destacó la personalidad del músico: "Martín es muy tranquilo y claramente ha probado muchas cosas que preparé". Luego agregó: "Yo cocino bien, pero claramente no quiero ser chef, ni dedicarme a eso pero me cuestan muchas cosas que tengo que evolucionar en la vida, como manejar el tiempo".

También, reveló que su mayor limitación en el reality es que no logra hacer platos gourmet como esperan Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

"Yo soy del palo del bodegón y me quieren transformar", confesó y señaló que Martitegui no le gusta nada de lo que hace. Por último explicó por qué le gustan las porciones abundantes: "Soy de buen comer, me como por lo menos tres milangas".