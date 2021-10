El mensaje de Flor Torrente a Toto Kirzner luego de la confesión

Después de ver a su hermano en el programa de Telefe, Flor Torrente le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram.

"Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio", expresó la actriz.

Torrente subió una foto retro, en la cual que está durmiendo junto a su hermano, cuando era tan solo un bebé. "Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetro. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé. Primero creo que es importante, como dice mamá, acomodar los cajoncitos, y guardar cada cosa en su lugar. Agradezco profundamente todo lo que mama nos dio. Una gran responsabilidad y una gran enseñanza: Ser valientes, confiar en nosotros, ir por aquello que creemos y jamás callar", continuó.

"Sos muy valiente bebé. Sé que muchas personas del otro lado se sienten identificados/das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Te amo con todo mí ser. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos", concluyó la actriz.