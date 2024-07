El gesto de Furia que desató malestar en las redes

Sin embargo, apenas sintió a Costa intentando darle dicha indicación, Juliana se corrió a un costado, una actitud que llamó mucho la atención.

La cara de la analista evidenció que se dio cuenta del rechazo de la estratega. De todos modos, trató de disimular la incomodidad y colaborar para el normal desarrollo de la entrega de premios.

¡Con el ego por las nubes! Furia se adjudicó todo el rating de Gran Hermano: "Me tengo que ganar..."

En Gran Hermano (Telefe) se entregaron este lunes los GH Awards y Juliana 'Furia' Scaglione protagonizó uno de los momentos más incómodos al adjudicarse todo el rating del reality y ningunear a sus compañeros.

"Yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 puntos de rating. Gracias por que me encontraron. Gracias a la producción", comenzó diciendo la tatuada cuando le dieron la estatuilla junto a Federico 'Manzana' Farías a Mejor pelea.

"Por más que todos ustedes se rían... creo que todos fueron protagonistas, no solo yo sola. El respeto te lo ganaste, Manzana, vos solo. Gracias a todos los streamers por hacerme la campaña en mi contra y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra", siguió la exjugadora más polémica del certamen.

Y agregó: "Ya me tienen afuera. Así que si me tienen afuera, saben cómo me pongo. Gracias a todos lo que trabajaron por esto, porque son los de edición, son los de sonido. Gracias a toda esa gente que se rompió el lomo durante siete meses, gracias porque ellos son mis verdaderos compañeros".