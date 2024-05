El fuerte posteo de la China Suárez que dio que hablar

En las postales, Eugenia escribió: "Cantá conmigo si a vos también te mintieron", lo que rápidamente atrajo una gran cantidad de "me gusta" y comentarios de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. Ante la oleada de mensajes y preguntas, Eugenia no dudó en aclarar su postura respecto al amor y sus relaciones pasadas.

image.png

Un seguidor le comentó: “Hola, hermosa. No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor”. A lo que Eugenia respondió con firmeza: “Eso ya me lo dijeron, lo leí un par de veces”. Además, destacó que considera haber tenido buenas parejas y personas a su lado, refiriéndose a sus ex, Nico Cabré, con quien tiene una hija llamada Rufina, y Benjamín Vicuña, con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio.