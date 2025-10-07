"
¿El ex de Zaira Nara sale con otra actriz famosa?

Yanina Latorre contó que hubo cruce de miradas entre los dos se dio en un conocido restaurante y luego siguió con likes desde las redes sociales hasta encontrarse después en el mismo boliche.

Yanina Latorre lanzó el lunes una verdadera bomba al aire en Sálvese Quien Pueda (América Tv) al contar del naciente romance entre Facundo Pieres, ex pareja de Zaira Nara, y la actriz Gabriela Sari.

La conductora contó que el cruce de miradas entre los dos se dio en un conocido restaurante y luego siguió con likes desde las redes sociales hasta encontrarse después en el mismo boliche.

"Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche. Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", precisó Latorre.

Lo cierto es que horas más tarde, en Pasó en América, la ex de Rulo Schijman contó cómo conoce a Facundo Pieres y cuál es el vínculo que tienen. "¿Y cuándo se sueltan los ex?", preguntó Natalie Weber. Y ahí Sabrina Rojas le consultó a la actriz por su estado sentimental: "Gabi Sari recién separada, ¿cuándo se suelta?".

Ante le sonrisa de Sari, la conductora fue por más y le consultó directamente por la data que contó Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".

Gabriela Sari explicó al respecto: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".

Cuando le preguntaron si le parecía fachero Pieres, la actriz se sinceró: "Es fachero, sí". Rojas le preguntó si saldría con él y la actriz comentó: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".

Y ahí le preguntó por otra fiesta en la noche donde también estaba Pieres y se había ido con él del lugar, a lo que la ex de Rulo Schijman aclaró: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".

