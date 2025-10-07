¿El ex de Zaira Nara sale con otra actriz famosa?

Lo cierto es que horas más tarde, en Pasó en América, la ex de Rulo Schijman contó cómo conoce a Facundo Pieres y cuál es el vínculo que tienen. "¿Y cuándo se sueltan los ex?", preguntó Natalie Weber. Y ahí Sabrina Rojas le consultó a la actriz por su estado sentimental: "Gabi Sari recién separada, ¿cuándo se suelta?".

Ante le sonrisa de Sari, la conductora fue por más y le consultó directamente por la data que contó Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".

Gabriela Sari explicó al respecto: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".

Cuando le preguntaron si le parecía fachero Pieres, la actriz se sinceró: "Es fachero, sí". Rojas le preguntó si saldría con él y la actriz comentó: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".

Y ahí le preguntó por otra fiesta en la noche donde también estaba Pieres y se había ido con él del lugar, a lo que la ex de Rulo Schijman aclaró: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".