El enojo de Cinthia Fernández con Toti Pasman: "Me sentí cosificada"

"No, no me gusta y te voy a decir por qué. Primero, me parece una falta de respeto porque está mi pareja (Roberto Castillo)... Es un saludo de paj...", contestó Cinthia enojada.

Y siguió subiéndole el tono a la conversación: "Odio hacer saludos. Me parece una falta de respeto. No me gusta, lo detesto. No sólo en vivo, si viene alguien en la calle y me pide un saludo 'para los pibes' tampoco lo hago. Me chupa un huevo quedar bien o no. Me pones en un lugar básico. No me gusta, me parece una cosificación", remarcó.

Sin embargo, Toti minimizó el reclamo de Cinthia y dijo: "Era un saludito Cinthia. Vieron el quilombo en el que me metieron Champa 90. Me parece que te estás enojando de más, no me parece que haya sido una falta de respeto. Te pido disculpas. Fue un pedido de saludos y nada más. Roberto perdón por el momento también", se disculpó.