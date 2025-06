El dolor de Ova al hablar de su hermana Gaby Sabatini

"El tiempo dirá", comentó Ova Sabatini al ser consultado sobre si existe la posibilidad de tener una charla con la destacada ex tenista para recomponer la relación de familia que se rompió tiempo atrás.

Y en ese sentido explicó que no está al tanto de los comentarios que surgen en los medios sobre este tema: "Te digo la verdad: no escucho absolutamente nada. La tele es así".

Por su parte, Catherine Fulop intervino y dio su opinión: "La verdad nadie lo sabe del afuera de la familia. Entonces uno no se pone a dar explicaciones de cuestiones que son personales y familiares y que pertenecen a la intimidad de la familia. Que digan lo que digan".

Ova Sabatini después mostró a cámara que estaba leyendo el libro Let Them de Mel Robbins y reflexionó: "Esto quiere decir dejar, soltar y lo que opine o diga la gente no te afecte. Dejar que la gente piense y diga lo que quiera".

Y dejó en claro que no le gusta que su hija Oriana y Catherine hablen de la distancia que tiene con Gabriela en los medios: "Yo les digo todo el tiempo, no me gusta que opinen". "Son cosas que duelen", agregó Fulop. Y Ova finalizó: "Toda la gente que nos conoce, estamos muy bien con ellos".