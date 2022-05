El divertido comentario de Darío Barassi en la previa de los Martín Fierro

“Estoy dudoso. Hay encuestas en Twitter que me dan ganador de algo, o no. Estamos nominados con el programa por entretenimiento, que no lo vamos a ganar ni en pedo, chicos. No entrenemos a nadie, medimos dos puntos. Eso no va a pasar”, agregó.

Además, reveló su estrategia para llevarse la estatuilla: “Yo ya le escribí a Laura Ubfal, a Luis Ventura (miembro y Presidente de APTRA)… a todos les mando fotos desnudo. ¡Estoy ofreciendo mi cuerpo hasta el hartazgo y no pasa nada!”.

“Estoy nominado como revelación, como mejor conductor y está nominado el programa. Alguno tenemos que ganar de tres, ¡por favor! Además, nos estamos gastando una fortuna en vestirnos para el evento. Uno les pido, porque si no, no tenemos programa. Si yo no gano, no sigo, de verdad. Me da igual ganar cualquiera de los tres. O me robo el de alguien”, cerró.