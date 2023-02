El Dipy expresó que "está pasando uno de los peores momentos" de su vida

"Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también", precisó el artista muy sincero.

Y en un posteo, amplió: "Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Se qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no".

"La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron. No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos", se sinceró El Dipy.

Y cerró: "Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear.. Gracias a todos…".