Donato y Betular fulminaron a Malena Guinzburg

"Ay, chicos les pido perdón. Tengo ganas de reír y de llorar pero más de llorar. Tenemos mucho amor, mucho intento, mucho sufrimiento y un pancito con un poco de ajo y aceite", comenzó la participante apenas presentó su plato.

A lo que Damián Betular disparó: "Yo no como pan, ya lo conozco. ¿Por qué está tan mal, Male?". Y la humorista admitió: "Porque me salió todo mal desde el comienzo. No sabía qué hacer.Traje dos canastos con nada que me sirviera porque...".

El jurado se cansó de la "desidia" de Malena Guinzburg - Masterchef Argentina

"¿Es culpa de los ingredientes?", la volvió a indagar Betular. Y Malena Guinzburg continuó: "No, no le voy a echar la culpa a nadie más que a mí. Empecé a hacer la masa, vino Donato y me dijo que no estaba bien, la empecé de nuevo y ya no llegaba".

“Me da mucha pena por el resto de tus compañeros que hayas pasado primera porque me inhabitaste el paladar”, lanzó el jurado contundente.

Por su parte, Donato de Santis remarcó sin vueltas: "Si querés avanzar, ganar Masterchef, cambia de actitud con estas cosas. Tenés que empezar a presentar platos dignos de esta competencia".