Descubren un mensaje oculto de Tini a Yatra en su último tema

Desde TikTok un usuario unió todas las pruebas: “Y ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. 'Toy convirtiendo en money el tiempo que perdí", dice una de las estrofas del último tema de Tini.

Pero, parece respuesta a “Oye”, el tema de Yatra. En otra, el colombiano dice: “para olvidarte quedé con alguien y fue peor. me comí a todo el mundo y ni así te olvidé”. Y, el tema de Tini refiere: “Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme".

“Me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde", dice con los tapones de punta el tema de Tini que responde, al aparecer, una parte de uno de los de Yatra que admite su estado: “Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde".

TINI, Tiago PZK - El Último Beso (Official Video)

La tremenda reacción de Rodrigo de Paul al video de Tini Stoessel a los besos con otro hombre

Rodri, no mires", fue la advertencia que recibió Rodrigo de Paul ante el nuevo clip de su novia Tini Stoessel con Tiago PZK.

El nuevo tema romántico que lanzaron los dos artistas. El último beso, llegó acompañado de un video candente: ellos a los besos todo el tiempo y las imágenes no pasaron para nada desapercibidas.

"No, bueno chau", "Me muero", "Thiaguito, esperá hasta después del mundial, te lo pido", "Más vale que De Paul juegue bien el Mundial porque te va a odiar el país", "Dormiste, De Paul", "El que se fue mundial es Tiago", fueron algunos de los mensajes que la gente expresó preocupados por la relación de la cantante pero sobre todo el Mundial de fútbol para el que quedan 65 días.

Pero el mediocampista se mostró lejos de tener una ataque de celos como todos supusieron. “Temón", escribió junto al emoticón de un corazón rojo y el de un fuego.