Denuncian maltrato y escándalos en Canta Conmigo Ahora

La cantante comentó que ella trataba de ser objetiva a la hora de evaluar a los participantes y eso no era bien tomado por parte de los productores del programa: "A mí me exigían que votara por todos. Yo me tenía que parar con todos, pero el nivel era deficiente. Me llegaron a decir: 'Acá para malo está (Alejandro) Paker. No hay lugar para un malo más'".

Carenzio recordó que una productora se enojó con ella por su exigencia con los concursantes. "El 1° de agosto estábamos grabando uno de los programas y escucho una productora que me gritaba: 'parate Claudia, parate'. Y yo no me paré. Después de eso, tuve una charla con ella", sostuvo.

La vocalista mencionó que esa conversación fue sumamente desagradable. "Me dijo que yo era soberbia y que si yo me creía 'maestrita'. Fue violenta la situación y me sentí mal", añadió.

Por último, la vocalista que, después de ese episodio, en la Flia decidieron desvincularla. "Me rescindieron el contrato por esto y luego dijeron que yo me había ido. ¡Yo no me fui!", sentenció.