Dalma Maradona y Verónica Ojeda hablaron de su reconciliación

Desde el estudio del programa, simultáneamente estuvieron invitados Verónica Ojeda y su pareja, el abogado Mario Baudry. El letrado fue quien tomó la palabra cuando se refirieron a la relación entre su mujer y las hijas del exfutbolista. “Cuando entran a jugar los menores, uno tiene que dejar los personalismos de lado y ella está en un proceso de mamá donde está perdiendo a su hijo porque él está empezando la adolescencia. Era importante que Dieguito tuviera su momento en la presentación en Nápoles”, afirmó.

En cuanto a esta nueva situación familiar, Verónica fue contundente. “Me parece muy bien la unión con la familia. Me relaja y nos hace bien a todos. Porque somos familia. Va a llegar un momento en el que Dieguito me va a decir: ‘Me voy de viaje con mis hermanas’ y se va a ir. Y son sus hermanas para siempre. Hablamos un montón, está bueno y en algún momento esto iba a suceder. Yo sabía que iba a suceder. Me parece que este viaje a Italia se dio para que ocurriera esto”, sostuvo.

“Nos lastimamos mucho, pasamos muchas cosas y ahora priorizamos otras. Preferimos no hablar del tema y seguir adelante porque hay muchas cosas para seguir luchando todavía”, agregó.

Con respecto al crecimiento de Dieguito Fernando, Verónica contó cómo atraviesa esta nueva etapa en su vida. “Está entrando en la adolescencia, quiere estar solo, no me habla a veces, me echa de la habitación, y yo me muero, pero bueno, es lo normal”, admitió.

Más adelante, habló sobre su relación actual con Claudia Villafañe, con quien había tenido un duro enfrentamiento durante los años en los que ella había estado en pareja con Diego. “Con Claudia súper bien, súper buena relación, ahí en Nápoles estuvimos juntas, hablamos un montón de los hijos, de los nietos. Obviamente que vamos a pensar diferente siempre, tenemos caracteres muy fuertes, pero es parte de la vida. De las chicas, tengo más relación con Gianinna porque ella habla con Dieguito. Con Jana, muy esporádicamente. A Junior lo veo solamente en los eventos, no nos llevamos mal pero no tienen relación con su hermano”, reveló.

Luego, la expareja de Maradona detalló cómo se siente su hijo con respecto a la muerte de su papá. “En este momento Dieguito no quiere hablar de su papá. Ese enojo es porque no está, porque no está presente. En su corazoncito quiere verlo, y no está. Cuando Diego murió, Mario le dijo que mire al cielo y que le hable”, contó visiblemente emocionada. “Pero hoy está enojado. Tiene 11 años y pasó un montón de cosas con su edad. El evento de Nápoles lo disfrutó por estar con sus hermanos. Está empezando a tomar dimensión de quién fue su papá. ¡El carácter que tiene este nene!”, agregó ya entre risas.

Si bien la relación con las otras hijas del Diez e incluso con Claudia se recompuso, con quien Verónica no tiene intenciones de retomar el vínculo es con Rocío Oliva, la última pareja del astro. “Con Rocío Oliva no me interesa reparar la relación. No me la volví a cruzar nunca más. No me interesa para nada”, cerró.