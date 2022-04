Cuándo debutarán Flor Peña y Alejandro Fantino en América

Y en el caso de Fantino, que anoche se despidió de Intratables, el animador vuelve a conducir uno de sus programas predilectos: Animales Sueltos. El regreso del histórico ciclo de actualidad y entrevistas será con un cambio significativo.

De esta manera, Flor Peña y Alejandro Fantino completarán el gran prime time de América junto al exitoso LAM de Ángel de Brito, el ciclo de espectáculos que viene marcando agenda cada noche.

Alejandro Fantino se despidió de Intratables: "He sido muy feliz acá"

Alejandro Fantino se despidió el jueves de la conducción de Intratables, tras llegar a mediados de octubre de 2021, el emblemático programa periodístico de América Tv que lleva diez años al aire de manera ininterrumpida.

El conductor dejó su lugar hasta el 29 de este mes en manos de Paulo Vilouta, un histórico del programa, fecha en que el ciclo llegará a su fin.

“Quiero tomarme dos minutos para decir dos cositas… En televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así o lo tomo así. Pasa algo que le pasa a un bailarín, un jugador de fútbol o a un jugador de tenis. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo y aparte soy una persona que ama el deporte, entonces, entiendo esta profesión un poco deportivamente”, comenzó Alejandro Fantino, quien en enero de este año dio positivo por segunda vez de coronavirus.

Y añadió: “¿Por qué digo lo del bailarín? Porque hoy pensaba que una vez, hablando con Maximiliano Guerra o con Julio Bocca, ellos me contaban que muchas veces pidieron ir a bailar al San Carlos de Nápoles, o al Bolshói, o a la Scala de Milán, o bailar en algún buen teatro en Londres, ni hablar del Colón. Y como tengo muchos amigos que son jugadores de fútbol, algunos han podido elegir equipos porque querían jugar en una ciudad o porque querían sentir lo que era jugar en ese equipo, en Europa o también acá. Intratables es eso, es un equipo de fútbol, es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River, pero es un equipo grande’”.

“¿Por qué yo decidí venir a Intratables a conducir este tiempo? Yo sabía que era un tiempo nada más… Primero porque se me termina el contrato con América. Yo tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré porque son cuestiones que por supuesto de una dinámica que se va dando a medida de los tiempos de la televisión. Son cuestiones que no defino yo y no depende mi solamente, depende de ambos”, precisó el conductor.

“Cuando me lo propuso Daniel Vila a venir a conducir Intratables me tiré de cabeza. Primero porque es un equipo grande y tenía ganas de jugar en un equipo grande como este. Tuve que dejar algunas cosas muy importantes para mí como, por ejemplo, ESPN. Yo trabajo en Disney en una señal internacional y me corrí a la señal número dos para poder estar acá porque quería jugar en este equipo”, añadió Fantino.

Y explicó por qué aceptó el desafío de Intratables: “Quería sentir lo que era tirar paredes con ellos (los panelistas), pero además quería venir a conocer otro sujeto político como gente de la política que yo no conocía haciendo Animales Sueltos porque el programa tenía dos invitados por noche como un presidente, vicepresidente, gobernador o un ministro. Y me voy gratamente construido por conocerlos a ellos. Yo vine a hacer un master a este programa”.

“Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, remarcó.

Y contó que volverá con otro clásico, Animales sueltos: "Me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos. Si Dios quiere será la primera semana de mayo. Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo”.

“Llega Paulo Vilouta y se queda unos días; se quedan ellos... He sido muy feliz acá. El programa está ternado a los Martín Fierro, no por mí, pero un poco por todos nosotros. Hemos tenido una buena noche hoy. Gracias a toda la gente de Intratables y a ustedes que me han permitido conducir este tiempito. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño e intenté hacerlo con la mayor profesionalidad que pude; si lo hice bien o mal, quedará en ustedes”, finalizó Alejandro Fantino.