Cuál es el rol de Emanuel Ortega durante el juicio de Julieta Prandi y su ex

A más de 24 horas del inicio del juicio, Emanuel Ortega no dio declaraciones a la prensa ni hizo ningún posteo en su red social, alusivo a Prandi-Contardi.

Por su parte, Julieta Prandi se presentó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana para testificar en contra de su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio que le inició por abuso sexual y violencia de género. En la declaración, la conductora detalló la manipulación, violencia física, psicológica y los abusos que sufrió durante su matrimonio.

Uno de los aspectos más graves de su declaración fue la descripción de los abusos sexuales que, según sus palabras, comenzaron mientras dormía. “Era parte de su modus operandi”, dijo entre lágrimas mientras describía los aberrantes hechos.

La actriz también contó cómo eran las maniobras de aislamiento y control a las que fue sometida. “Me cortó el módem, me dejó incomunicada. Me escondió el celular en el freezer”, aseguró.

Incluso relató que era vigilada por personas de confianza de Contardi, a quienes él contrataba para que le pasaran reportes sobre sus movimientos. “Lorena era mi carcelera. Pasaba informe de todo lo que hacía”, arrojó.

Las amenazas hacia ella y su entorno fueron una constante. Según su testimonio, Contardi le decía frases como “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”.