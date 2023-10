Coti Romero apuntó contra Laura Ubfal tras su fuerte acusación

En este contexto, Coti contestó a esta acusación de Ubfal y fue contundente al aclararlo: "La verdad es que jamás me metería con el trabajo de nadie. Si en definitiva no me siento cómoda o alguien me molesta, prefiero bajarme yo", explicó.

"Me acuerdo que lo único que pediste fue no maquillarte en el stream", dijo Mariano de la Canal en su defensa y la Tía Sebi sumó: "Yo no le caía nada bien y no tuvo problemas en que yo estuviera acá. Hoy ya somos amigos".

Y Coti Romero sumó: "Yo ya pienso que tiene algo en mi contra. Tiene un problema conmigo porque hasta sugirió que haber llevado a Los Alonsitos a la pista había sido para molestarla a Lourdes Sánchez cuando en realidad, ellos me llamaron para hacer un tema ni bien salí de la casa de Gran Hermano".

Y remarcó que sus previas en el Bailando 2023 son pensadas y acordadas con su equipo y la producción: "Nadie me la arma pero si así fuera, tampoco es trampa", sentenció.