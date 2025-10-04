Cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata desde el penal

Y mientras su cuenta de Instagram publicó una carta escrita de puño y letra de la mismísima Morena desde la cárcel a través de las historias virtuales, por la misma vía puede verse que su cuenta continúa promocionando desde casinos online hasta tarotistas y similares, donde cuenta con la nada despreciable cifra de 1,3 millones de seguidores que ven a diarios sus publicaciones.

image

Cabe señalar que estas recientes acciones no fueron bien vistas por muchos usuarios, quienes le hicieron saber a través de sus comentarios cuán importante sería que pudiera conseguir un trabajo real "como una persona común".

Claro que quien se encarga de hacer los posteos es su community manager, que cumple con la función de llevarle adelante las redes sociales, organizarle la agenda y cerrar los acuerdos económicos, varios de ellos millonarios por cierto.

Lo cierto es que varios emprendedores consideraron una buena oportunidad para visibilizar sus productos, dado que con la detención de Morena la realidad es que su cuenta de Instagram está recibiendo más visita que las habituales, incluso ha sumado una buena cantidad de seguidores desde que está en la cárcel.

image

Por qué volvieron a detener a Morena Rial y de qué está acusada

Morena Rial atraviesa nuevamente un complicado frente judicial. La hija del conductor Jorge Rial fue detenida esta semana después de que la Justicia le revocara la excarcelación concedida meses atrás. Según se informó, la decisión se tomó porque no cumplió con varias de las condiciones que se le habían impuesto para continuar el proceso en libertad.

El fiscal del caso detalló que la imputada “incumplió con la obligación de presentar constancias de tratamiento psicológico-psiquiátrico, no justificó ausencias en presentaciones judiciales y tampoco presentó constancia de empleo o medio de subsistencia”. Ante estos incumplimientos, la medida de excarcelación quedó automáticamente sin efecto y se ordenó su arresto.

Morena está imputada por un robo agravado ocurrido el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con la acusación, junto a otras personas, “interrumpieron el suministro de energía eléctrica, forzaron una ventana y sustrajeron pertenencias, entre ellas una libreta”. La modalidad utilizada es conocida como “escruche”, que implica ingresar a una casa deshabitada mediante la efracción de aberturas.