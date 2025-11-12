Cómo es "Frankenstein", la nueva versión que arrasa en Netflix

La película retoma la trágica historia original de Víctor Frankenstein, un joven científico brillante, pero obsesivo y ególatra, que busca desafiar los límites de la vida y la muerte.

En su afán por la gloria científica, Víctor logra dar vida a una criatura humanoide ensamblada a partir de restos de cadáveres. Sin embargo, horrorizado por el resultado de su experimento, rechaza y abandona a su creación. Este abandono es el detonante de la tragedia: la criatura, rechazada por la sociedad y sin la guía de su creador, se ve sumida en una cadena de dolor, venganza y ruina, tanto para sí misma como para Víctor Frankenstein.

La versión de Del Toro, ganador del Óscar por La forma del agua, es una visión grandilocuente y emotiva que explora la obsesión científica, la megalomanía del creador y la búsqueda de pertenencia de la criatura.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix España

Quiénes actúan en "Frankenstein"

La película cuenta con un reparto estelar de figuras consagradas y en ascenso: