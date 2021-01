Comenzaron las grabaciones de Masterchef Celebrity 2

Restan confirmar a algunos participantes, pero las versiones indican que serán Alex Caniggia -quien declaró no saber “un carajo” de cocina-, el actor Osvaldo Laport y la actriz y conductora Claudia Gunda Fontán, quien, se sabe, tiene fuertes dotes culinarios.

Al igual que en la primera edición, el programa estará conducido por Santiago del Moro y tendrá al mismo jurado: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Y en las últimas horas se filtró una imagen de la grabación del primer programa en el cual se ve a algunos de los participantes que pasaron al frente y recibieron sus delantales en manos de Claudia Villafañe -flamante ganadora- Analía Franchín -subcampeona-, Roberto Moldavsky y Martín Fabio, más conocido como El Mono de Kapanga, dos de los participantes más queridos.

masterchef 2.jpg

Por otro lado, mientras Carmen Barbieri permanece internada por coronavirus, motivo por el cual todavía no podrá sumarse a las grabaciones de Masterchef Celebrity 2 y se especula que sea su hijo, Fede Bal, quien la reemplace. El actor fue parte de la edición anterior del certamen que abandonó en las vísperas a las semifinales, el 21 de diciembre.

Además, será el nuevo host digital del reality de cocina, rol que en la primera temporada ocupó Flor Vigna. “Tengo la mejor relación con la gente de Telefe y seguramente habrá nuevos proyectos en común. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo. Y como hace mucho que no me tomo un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2”, explicó Flor Vigna cuando fue consultada sobre su sorpresiva salida del programa más visto de la televisión argentina.