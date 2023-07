"Caramelito" reveló cómo se comunica con su hermano fallecido

Cecilia y Martín Carrizo jóvenes.jpg

"Hasta el último instante literal. Es lindo porque en una situación dura hay algo lindo. No cambio por nada haber vivido lo que viví al lado de él, porque, de hecho, él era tan bueno y protector que la última Navidad me pidió perdón. ¿Perdón?, yo no cambio esta Navidad por nada del mundo”, le dije", recordó Cecilia sobre las últimas semana de vida del músico en diálogo con Revista Gente.

"Siento una conexión con él ahora... Impresionante, pero impresionante. Hay algo de nuestras almas, muy power. Algo de él quedó en mí. Hay cosas muy fuertes, que yo sé que está conmigo. Lo sé y lo sé", reveló "Caramelito".