Canta Conmigo Ahora: por qué Cristian Castro no seguirá en el programa

"Se acaba de confirmar a través del entorno de Cristian Castro que finalmente no vuelve al jurado de Canta Conmigo Ahora, por lo menos por ahora". Y el motivo no sería otra que el vil metal: no vuelve por plata aseguró Pampito este miércoles desde Mañanísima (Ciudad Magazine). Según explicó el periodista, al cantante le pagaban 14 mil dólares por programa, lo que haría 56.000 dólares por semana y 224.000 dólares por mes.

La cuestión es que tuvo una reunión con Marcelo Tinelli donde éste le pidió que se quede en el programa, prosiguió el colaborador de Carmen Barbieri. "Nosotros queremos que te quedes, pero necesitamos que nos bajes un poquitito el cachet" le habría explicado el conductor. En vez de 224.000 dólares, le ofrecieron 200.000 pero Cristian no accedió. Es así que por ahora se va. Si no aparecen los 24.000 dólares que faltan, el intérprete de 'Azul' no vuelve al programa.