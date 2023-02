Cande Tinelli se sumó a LAM como una angelita

"No, no salí con Fede, pero una vez me invitó a Carlos Paz, ofreció mandarme un helicóptero", confesó la influencer para sorpresa de todas.

"No es mi tipo", dijo, aunque quedó claro que Fede no tiene un estilo marcado porque ya que todas las mujeres con las que ha salido, salió o intentó, son muy distintas entre sí.