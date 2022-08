Cande Tinelli habló sobre el conflicto con Guillermina Valdés

“Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”, agregó Cande. “Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, agregó.

Al respecto, la novia de Coti fue contundente: “No me gusta seguir gente que además no está en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, explicó la diseñadora.

“Soy así, soy así. Salta la presión, una loca”, cerró Cande que reconoció que, tras la separación, Marcelo Tinelli “está muy bien y tranquilo así como está".