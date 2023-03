Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés: "Le hizo mal a mi papá"

Asimismo, agregó: "Creo que un poco le hizo mal a mi papá. Mi viejo es siempre muy alegre, que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en la relación. No le echo la culpa a ella, pero sentí que capaz no lo apoyaba mucho. Creo que se metía en el programa".

Luego habló de su relación con Helena, Dante y Paloma Ortega, los hijos de Guillermina y Sebastián Ortega, y confirmó la versión que indicaba que los papás de Lorenzo le pusieron punto final a su relación porque sus hijos no congeniaban.

"Estamos criados de distintas maneras. Nosotros somos muy educados y agradecidos y por ahí no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro. Mi viejo les daba todo y había poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos. Mi papá la remaba bastante. Yo creo que se desgastó mucho, él lo dio todo", contó.

Para rematar, Cande Tinelli aseguró que "amo a Paula Robles". Pero también dejó en claro que cree que Marcelo Tinelli no formará pareja pronto. "No lo vi llorar a mi papá (tras la separación). Sí lo he visto triste. Estuvieron muy enamorados. No lo veo con pareja próximamente. Está disfrutando de estar solo, de tomarse su whisky, de escuchar cumbia", señaló.