Camila Homs durísima con Tini Stoessel: "Se enterró sola"

“No me movió nada (la canción de Tini). No me genera nada, no me afectó. Chicos es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que son verdad y lo que es mentira. Mirá si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, precisó la modelo.

En charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Camila Homs continuó sobre ese tema: “No me voy a poner a bardear a nadie por una canción".