Cambios en el Bailando: una salida, un regreso y una incógnita

“Yo no voy a estar miércoles, jueves y viernes porque viajo a Uruguay al estreno de Susana Giménez y a hacerle nota para LAM. Queda Yanina conduciendo y salgo con el móvil desde allá y el lunes estoy de vuelta en los dos programas”, le contó a Teleshow Ángel de Brito, mientras revelaba las modificaciones que habrá en el Bailando: “Los llamaron a Pachano y a Flavio para reemplazarme”, agregó el conductor del ciclo de espectáculos de América.

Consultado por este sitio, ninguna de las partes involucradas quiso dar un veredicto: “No tengo idea, a mi nadie me llamó. Me lo comentó un notero, pero yo no sé nada”, señaló Aníbal Pachano, mientras se disponía a grabar El debate del Bailando, el programa que se emite los fines de semana como repaso de lo ocurrido en la pista. ¿Será un indicio para lo que viene? Por su parte, Flavio Mendoza se encontraba en la ruta cuando recibió la consulta: “No lo sé todavía, estoy arreglando para hacerlo. Hay días que es en vivo y otros grabados, y tengo un lío de fechas y horarios”, expresó el creador de Stravaganza que, juzgar por sus declaraciones, parecería estar más cerca de la silla más temida.

Por otra parte, tal como había informado Teleshow, Noelia Marzol regresará a la pista que la vio campeona y la hará con su partenaire en la gesta del 2021, Jony Lazarte: “Estoy re contenta de volver a defender el título podríamos decir. Con ganas de laburar, se me va a complicar con las funciones y los nenes, pero en casa tengo a Rami que es gran compañero, maternamos y paternamos a la par, y hace todo más liviano”, expresó la bailarina.

Vale recordar que Noelia reemplazará a Flor Vigna, que deja su lugar en la pista para continuar con su sueño de triunfar con la música. “Primero quiero agradecer muchísimo, porque yo entré acá con 20 años, aprendí un montón de cosas, perdí, gané, me halagaron, me criticaron y sobre todo aprendí. Y mirándote a los ojos te quiero agradecer, porque aprendí una bocha acá y porque gracias a esto me llamaron para protagónicos y papeles chiquitos también, y crecí mucho gracias a este programa”, le dijo Vigna a Tinelli.

“Aprendí tanto a producir que me armé mi propia productora: invierto todos los días mi dinero, mi tiempo, tengo mi equipo, hago autogestión con mi proyecto de música. Le estoy metiendo todo. Y después de tanto, tanto sembrar están saliendo muchos frutos, mucho trabajo, tenemos una gira muy importante. Mañana tocamos con Los Palmeras en el Movistar Arena y no estaba pudiendo con todo”, argumentó a la hora de dar razones de su renuncia.

En ese sentido, la bicampeona del reality expresó que no estaba pudiendo con todos su compromisos profesionales: “El otro día me enfermé, el cuerpo me dijo que pare, mi mamá me dijo: ‘Deja de hacerte la Wonder Woman, no podés, estás toda rota’. Entonces lo hablé con los chicos, con la produ y traté de hacer lo mejor posible. Y sé que quien es mi reemplazo la va a romper y que yo por ahí funciono más desde la tribuna motivándolos, que estando por ahí molestando, enfermándome y no pudiendo con todo. Cuando tenés ocho laburos a la vez , no podés. Yo tengo que ir por mi sueño y ellos por el suyo, así que voy a estar alentando desde la tribuna y voy a seguir mi sueño, que es la música”, agregó Flor.

Por su parte, la bailarina cerró: “Me la estoy jugando, la verdad, porque en mi proyecto invierto todo yo y aprendí a producir acá. Así que gracias por esta escuela hermosa y por todas las oportunidades”, reafirmó Flor. “Qué lástima, qué lástima porque yo te veía en la final o ganando. Así que la tienen que romper hoy”, le devolvió Tinelli. Luego fue el turno del baile, el cual fue muy celebrado por el jurado, quien la despidió con la nota más alta posible.