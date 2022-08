Benjamín Vicuña quebró en llanto al hablar de sus hijos

"Son mi vida. Me da impresión verlos acá. No existe la universidad de papás. Trato de ser mi mejor versión. No sé si lo hago bien o mal, pero me ocupo", reflexionó Vicuña sobre su rol.

Por último, el galán destacó que siempre soñó con formar una familia numerosa. “Siempre quise ser papá. El otro día una seguidora me pasó una entrevista de cuando tenía veinte años y dije que quería tener seis hijos o más”, cerró.