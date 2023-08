Barby Silenzi habló de su relación con El Polaco

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Barby Silenzi quien aclaró por qué subió esa historia en las redes y descartó cualquier tipo de crisis con el cantante de cumbia.

"No hay crisis, con el Pola estamos súper bien. Subí eso porque me gustó y puede servirle a mucha gente", precisó la madre de Elena y Abril.

Y remarcó: "Me gusta mucho Rolón (Gabriel) y a veces solemos actuar así y creo que hay que cambiar un poco y no devolver lo que a uno le hacen sino ser uno mismo con sus valores".

"La venganza no lleva a nada más que a quedar vacío si uno tiene otra escénica y lo hace solo por estar dolido", enfatizó Barby. Y cerró sobre su posteo: "No sé, me gustó y me hizo pensar".