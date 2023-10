Axel en exclusiva: "San Juan es un pilar en mi carrera y mi música"

La música es una máquina del tiempo que me remueve y me conecta con los olores y las emociones de San Juan. La música es una máquina del tiempo que me remueve y me conecta con los olores y las emociones de San Juan.

Para Axel, San Juan no es un lugar más en su agenda de conciertos ya que recuerda que siempre se sintió muy íntimo con la gente de acá, y aclaró que “volver siempre es especial".

El artista también compartió sus planes para el 2023, incluyendo su esperado concierto en el Luna Park. "Hacemos un cierre de año increíble después de la pandemia. Durante ese tiempo, estuve trabajando en nuevos proyectos y hasta fui jurado en un programa de música en Ecuador". Axel reveló que dos de sus conciertos estuvieron agotados y anticipó el lanzamiento de su próximo disco en marzo. "Una de las canciones que me tiene ilusionado es 'Efecto Dominó', que explora nuevas direcciones sonoras y fue producida con maestría".

"Mis letras cuestionan lo que es considerado 'normal'. Quiero que la gente escuche mi música y se sienta libre de juzgar menos", afirmó.

Axel - Efecto Dominó (Video Oficial)

Por otro lado, el artista compartió su emoción por el reencuentro con su público después de la pandemia. "No hay mejor medicina que un concierto en vivo. Se ven y se sienten cosas diferentes en el escenario". La pandemia también tuvo su lado productivo, permitiendo a Axel escribir nuevas canciones y reflexionar sobre las pequeñas cosas que importan en la vida.

Axel, quien vive en las sierras de Córdoba, encontró consuelo en la naturaleza durante el confinamiento: "Mi encierro fue con la naturaleza, lo cual fue esencial para mí".

El artista también habló sobre lo que se viene en dos semanas más en el icónico Teatro Sarmiento.

Estoy muy agradecido por la respuesta de la gente en este contexto económico y quiero contarles que el próximo 16 de noviembre repasaremos mis 8 discos durante más de dos horas y media, con espacio para la poesía, euforia, alegría, tristeza y romanticismo. Será un momento fuerte y un formato que nunca antes llevé a San Juan.

Axel concluyó la entrevista agradeciendo el apoyo de su público y expresando su entusiasmo por volver a San Juan. "Falta poco para vernos en este teatro, y estoy emocionado por lo que está por venir".