Las miniseries ya no son una alternativa menor en las plataformas de streaming: estas historias, en la actualidad, combinan drama, suspenso y romance con el objetivo de componer narrativas atrapantes. En ese escenario aparece El museo de la inocencia, una producción turca que desembarcó en Netflix el 13 de febrero.
La serie turca de 9 capítulos que promete ser una de las mejores gracias a su trama
Llegó a la plataforma hace 10 días y se presenta como una de las más aclamadas del año. Su historia está inspirada en la novela Orhan Pamuk. De qué trata.