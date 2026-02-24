La serie turca de 9 capítulos que promete ser una de las mejores gracias a su trama

Con apenas nueve capítulos, la ficción propone un drama romántico atravesado por la obsesión y las diferencias sociales, ambientado en la Estambul de los años 70. Basada en la novela de Orhan Pamuk y dirigida por Zeynep Gunay, esta serie se presenta como el plato fuerte de la plataforma durante este 2026.

De qué trata El museo de la inocencia

La historia sigue a un hombre poderoso y económicamente privilegiado de Estambul que, aun estando a punto de casarse con alguien de su mismo entorno social, ve su vida alterada por la aparición de una joven de origen mucho más sencillo.