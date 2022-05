Ariel Puchetta se cortó el pelo y está irreconocible

"Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio y para eso me puse en manos de mi amigo @peluqueria_il_figaro se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer pero ahí puso su magia!", expresó el cantante sobre su nuevo look.

A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo", remarcó Ariel Puchetta. Y añadió sobre esta nueva etapa en su vida que se viene con el pelo corto: "Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera se que era mi cabello largo pero bueno ahora se tendrán que acostumbrar a verme así jaja! Yo estoy muy feliz".

Días atrás Ariel Ráfaga contó a su público la noticia más importante de su vida, que será nuevamente papá, fruto de su relación con Camila Minoldo. "Hoy se hicieron una ecografía y me acaban de confirmar que van a tener un varón", informó Pía Shaw en “Los Ángeles a la mañana” (LAM).

Ariel con pelo corto.jpg

Camila tuvo que hacer reposo por indicación médica porque estuvo con algunas complicaciones, pero finalmente, hace unos días, recibió el alta y compartieron la noticia, según detalló la panelista del ciclo de América TV.

“Tengo la necesidad de mostrarles a todos los que me quieren que pronto llegará mi tercer hijo y lo estamos esperando con ansias con mi amor @camieminoldo después de tanta búsqueda! Muchos de ustedes sabían que venía una nueva personita pero acá les muestro lo relajado que está él. Ya sin conocerlo lo amamos y lo estamos esperando para llenarlo de amor”, escribió el cantante junto a la foto de la ecografía del bebé.

En agosto de 2019, Ariel Puchetta y su pareja se convirtieron en padres de Salvador, tras casarse en abril de 2019 luego de un año de noviazgo.