Apareció un video revelador sobre el conflicto entre Pampita y Moria

En 2017, la diosa de las pasarelas aún estaba intentando superar el engaño amoroso de Benjamín Vicuña con La China Suárez. Desde entonces, la hoy pareja de Roberto García Moritán quedó dolida por las palabras de Moria.

A horas del enfrentamiento en el certamen se conoció un video contundente que explicaría el origen de la enemistad. El material es del 2017. En ese entonces también se desempeñaban como jurado del programa de Marcelo Tinelli.

En esa ocasión, La One le recriminaba a Pampita que estaba en el jurado "para nada". "No querés hablar de tu vida privada, no querés hablar tampoco del baile y de tus devoluciones no podemos ni hablar tampoco", le cuestionó la diva.

Fuerte cruce entre Pampita y Moria Casán en el Bailando 2023: "Soy mucho más señora que vos"

En medio de la devolución al participante Yeyo de Gregorio en el Bailando 2023 (América TV), las jurados Moria Casán y Pampita se sacaron chispas.

Resulta que, luego de que Ángel de Brito evaluara la performance de la pareja con un cero, Pampita puntuó al equipo de Yeyo con un 10 y eso no le causó gracia a la One.

"En general, todos los que a mí me gustan, los votan pésimo, todos los que a mí me parecen pésimo les regalan 10 porque somos todos libres, y por eso yo les voy a poner esto”, lanzó la modelo con el cartel de un 10 en la mano.

Ahí, Moria opinó: "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain Pampita porque dice que lo que a nosotros nos gusta, yo le pongo una buena nota y lo que a ella no le gusta, se le regala 10”. Y agregó picante: “Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira”. “¿A quién? ¡Yo no le regalo 10 a nadie!”, le respondió Pampita.

“No seas jurado de jurado, no seas buchona”, disparó La lengua karateca. “No soy buchona, pongo lo que se me antoja”, le contestó la modelo. “Entonces no digas regalar porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta, hace 33 años que estoy en Brujas que debuta el 3 de enero”, dijo Moria bastante enojada.

“¡Que sensible está Moría hoy!”, dijo Pampita irónica. La pelea escaló un poco más y la mujer de Roberto García Moritán agregó: “Me banco todos los 10 que regalás y que bailan pésimo ¡Y me la re banco! ¡Nunca digo nada y me quedo callada! ¡Te la pasás regalando puntaje a todo el mundo! ¡Vos sos una señora pero yo también soy una gran señora! ¡Mucho más señora que vos, capaz! ¡Así que ojito a quién le decís señora!”.

"¡Dejá de decir que regalamos nota, ridícula!”, le respondió la One. “Regalás un montón y lo ve todo el mundo, no solo yo”, sostuvo la modelo. Acto seguido, el conductor Marcelo Tinelli intervino y trató de calmar las aguas: “Bueno, bueno ¡Caro, Moria! ¡Son dos divinas! ¡Ya está! ¡Ya está!”.

Lejos de eso, Pampita continuó y le respondió: “Hace años que no me dejo ningunear por nadie ¡Ni por vos ni por nadie ¡Conmigo no te metas!”. “Y conmigo tampoco ¿Por qué me voy a meter con vos? ¿Quién sos?”, se preguntó Moria filosa.

“¿Y quién sos vos para meterte con alguien? ¿Quién se piensa que es? ¡A mí no me ningunea nadie! ¡Me ninguneaban hace siete años acá! ¿Por qué no te hacés cargo?”, dijo indignada Pampita. “¡Dejá de buchonear al jurado! ¡Buchona, buchona, buchona!”, le respondió la exvedette.