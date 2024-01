Ángel de Brito reveló por qué Wanda Nara posteó el parte médico

"Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”, remarcó en ese mensaje.

"Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad", informaba el parte médico en cuestión con fecha del 24 de octubre de 2023.

Wanda Nara