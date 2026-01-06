Ángel de Brito presentó a sus nuevas "angelitas 2026"

PYA MARCA AGUA CENTRO 3 FOTOS (5)

En esta nueva etapa, se sumaron Marisa Brel, Karina Iavicoli, Carolina Molinari y Pilar Smith, cuatro nombres fuertes del periodismo de espectáculos que llegan para reforzar el análisis, la data exclusiva y los cruces al aire. La presentación se dio en vivo, con Ángel de Brito destacando la experiencia y el perfil de cada una dentro del equipo.

Por su parte, continúan como angelitas Denise Dumas, Laura Ubfal, Matilda Blanco, Barby Franco, Romina Sacalora y Juli Argenta, consolidando un panel diverso, con miradas diferentes y personalidades bien marcadas, una de las claves del éxito del programa.