Ángel de Brito presentó a sus nuevas "angelitas 2026"

LAM volvió este lunes al aire en la pantalla de América con cambios en su elenco para la nueva temporada. Conocé a las nuevas "angelitas".

Con Ángel de Brito al frente, este lunes comenzó oficialmente la temporada número 11 de LAM (América TV), el histórico programa de espectáculos que marca agenda en la televisión argentina. Fiel a su estilo filoso y sin filtros, el conductor inauguró el 2026 con un panel renovado de "angelitas", nuevas incorporaciones y figuras que continúan aportando información y debate picante.

En esta nueva etapa, se sumaron Marisa Brel, Karina Iavicoli, Carolina Molinari y Pilar Smith, cuatro nombres fuertes del periodismo de espectáculos que llegan para reforzar el análisis, la data exclusiva y los cruces al aire. La presentación se dio en vivo, con Ángel de Brito destacando la experiencia y el perfil de cada una dentro del equipo.

Por su parte, continúan como angelitas Denise Dumas, Laura Ubfal, Matilda Blanco, Barby Franco, Romina Sacalora y Juli Argenta, consolidando un panel diverso, con miradas diferentes y personalidades bien marcadas, una de las claves del éxito del programa.

Además, Pedro “Pepe” Ochoa y Federico “Fefe” Bongiorno siguen formando parte del staff periodístico, aportando información, móviles y el pulso permanente de las redes sociales, un componente central en la dinámica actual de LAM.

Con horario fijo, de lunes a viernes a las 20 horas, por América TV, LAM arrancó el 2026 reafirmando su lugar como el programa de espectáculos más influyente de la televisión argentina, listo para volver a ser protagonista de los temas que dominan la conversación mediática.

Así comenzó la temporada 2026 de LAM en América:

