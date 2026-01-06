Con Ángel de Brito al frente, este lunes comenzó oficialmente la temporada número 11 de LAM (América TV), el histórico programa de espectáculos que marca agenda en la televisión argentina. Fiel a su estilo filoso y sin filtros, el conductor inauguró el 2026 con un panel renovado de "angelitas", nuevas incorporaciones y figuras que continúan aportando información y debate picante.
Ángel de Brito presentó a sus nuevas "angelitas 2026"
LAM volvió este lunes al aire en la pantalla de América con cambios en su elenco para la nueva temporada. Conocé a las nuevas "angelitas".