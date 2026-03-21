Andrea del Boca habría recibido el alta médica: alertas sobre su paradero

“Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: que si estamos en el baile, hay que bailar”, comenzó explicando, dejando en claro que tanto ella como su madre confiaban plenamente en los cuidados de la producción. “Sabemos el nivel de exposición, sabemos la cantidad de inventos, discursos... bien o mal se actúa, pero hay cosas que no se actúan, chicos”, sentenció sobre los rumores de que estaría fingiendo.

Además, puso de ejemplo el enfrentamiento de su madre con Solange Abraham: "Lo hemos visto acá, cuando se enfrentó a Sol y a todos los chicos cuando estaban haciendo el juego. Se puso hiper colorada, mamá; ella tiene presión alta. Esas cosas no se actúan, el cuerpo habla".

Según reveló, Andrea ingresó a la competencia acarreando problemas previos: "Desde el primer día acá hemos hablado de quién tenía que tomar antibiótico a las nueve de la mañana. Era Andrea", detalló.

"Ella ya entró con problemas de salud, en el medio tuvo una gripe que lo vimos todos en vivo. Una gripe larga, se le fue la voz, no hay mentira en eso", remarcó. "En los últimos días lo que me informa la producción es que distintos médicos la fueron a ver en distintos días, porque no estaban dando bien los resultados de la presión", explicó.

En la misma línea, sostuvo que su madre “está completamente aislada”, ingresada en una clínica. Aunque la información actual sostiene que fue trasladada a un hotel, acompañada de una productora de Telefe.