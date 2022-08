Acusaron a Morena Rial de estafar a sus empleadas domésticas

Leé también: Morena Rial le envió un mensaje a Alex Caniggia e incomodó a Melody Luz

Consultada por el conflicto, la mediática aseguró que no tiene deudas con nadie. “No tengo ni idea, tengo una misma persona hace ocho meses. No me preocupa lo que digan”, le confió a Andrea Taboada en un mensaje de voz. Poco después, se refirió al tema en Instagram, donde compartió una selfie frente al espejo en la que añadió: “La que nada debe nada teme. Bai”.

Morena Rial habló de su ex luego de tratarlo de “payaso”

Días después de haberse separado de El Maxi -con quien iba a tener un bebé-, la mediática aclaró en un vivo de Instagram que está bien con él, pese a que no terminaron de muy buena manera.

El fin de la relación llegó al mismo tiempo que ella perdió su embarazo, y eso le provocó mucho dolor. Sin embargo, el paso del tiempo va cerrando la herida y actualmente mantienen un vínculo cordial, aunque ella está convencida de que no habrá reconciliación.

Hace cinco meses, More Rial había dicho que conoció a El Maxi a través de Instagram, y que después de algunas charlas empezaron a frecuentar los mismos lugares. “Salimos un montón de veces”, manifestó en A la Tarde (América).

Maximiliano Bertorello es un artista de 26 años que en las redes sociales se presenta como “cantante de cuarteto”. La confirmación del romance surgió justo cuando la hija de Jorge Rial fue relacionada sentimentalmente con Alex Caniggia y Alejandro Cipolla, su abogado. La ruptura fue una gran sorpresa, ya que todos creían que estaban muy enamorados.