Acusan al Conejo de Gran Hermano de haberle sido infiel a Coti

La imagen en cuestión no tardó en filtrarse en las redes sociales. Un usuario en Twitter subió la foto a su perfil con un mensaje polémico: "¿Qué onda el Cone? ¿Se puso botox o ayer le mordieron los labios en el boliche?".

El Conejo Gran Hermano

Coti se enteró de la existencia de ese material y se tomó el tema con humor. "Bueno, dejen de delirar", expresó la correntina, que rápidamente recibió cientos de reacciones.

"Si, hermana. Fingí demencia, creer es crear", "Constanza, por favor, que él se salve el c... solito", "Nunca hay que escupir para arriba", "Tanto que te burlás de Julieta y te están saliendo los cuernos a vos también ajjajaja", "No hay peor ciego que el que no quiere ver", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la ex GH.