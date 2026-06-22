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En videos: Los 18 goles de Lionel Messi en los Mundiales, uno por uno

Lionel Messi volvió a romper la historia del fútbol mundial. Con su doblete ante Austria en Dallas el capitán se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 18 tantos en total.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Con su doblete ante Austria en Dallas, la Selección Argentina ganó 2-0 por el Grupo J del Mundial 2026 y el capitán alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo artillero en soledad.

El dato es histórico, pero el recorrido lo es todavía más. Desde su primer grito en Alemania 2006 hasta su consagración absoluta en 2026, este es el detalle completo de cada uno de sus goles mundialistas.

LOS 18 GOLES DE LIONEL MESSI EN MUNDIALES

Alemania 2006

1) vs Serbia y Montenegro (fase de grupos)

Ingresó desde el banco y en pocos minutos definió con pierna derecha para cerrar la goleada argentina.

Brasil 2014

2) vs Bosnia y Herzegovina (fase de grupos)

Debut mundialista en Brasil con gol incluido en el triunfo argentino.

3) vs Irán (fase de grupos)

Zurdazo sobre la hora para destrabar un partido muy cerrado.

4) vs Nigeria (fase de grupos)

Definición rápida dentro del área para abrir el marcador.

5) vs Nigeria (fase de grupos)

Segundo tanto en el mismo partido, confirmando la remontada argentina.

Rusia 2018

6) vs Nigeria (fase de grupos)

Gol clave para la clasificación a octavos de final.

Qatar 2022

7) vs Arabia Saudita (fase de grupos)

Abrió el marcador en el debut mundialista.

8) vs México (fase de grupos)

Zurdazo desde afuera del área para encaminar la clasificación.

9) vs Australia (octavos de final)

Gol decisivo en fase eliminatoria.

10) vs Países Bajos (cuartos de final)

Gol en un partido caliente y de máxima tensión.

11) vs Croacia (semifinales

Penal ejecutado con categoría en una noche histórica.

12) vs Francia (final)

Gol en el partido decisivo del Mundial.

13) vs Francia (final)

Segundo gol en la final más importante de su carrera.

Mundial 2026

14) vs Argelia (fase de grupos)

Primer gol en el torneo tras una gran jugada colectiva.

15) vs Argelia (fase de grupos)

Definición de primera para ampliar el marcador.

16) vs Argelia (fase de grupos)

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Tercer gol en el mismo partido: hat-trick histórico.

17) vs Austria (fase de grupos)

Gol tras penal fallado en el inicio del partido.

18) vs Austria (fase de grupos)

El gol que lo convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad.

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