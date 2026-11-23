La propuesta también incluye zapatillas para running y entrenamiento, junto con ropa deportiva y accesorios de marcas como adidas, Nike, Puma y Topper. Así, quienes buscan renovar su equipo pueden explorar propuestas para distintas disciplinas y usos.

Para los fanáticos del fútbol, el evento ofrece botines y camisetas con hasta 50% OFF en artículos seleccionados. Una oportunidad para sumar equipamiento para los próximos partidos o encontrar un regalo para quienes viven este deporte dentro y fuera de la cancha.

Hasta 12 cuotas sin interés y reintegros con MODO y Naranja

En su tienda online, Sporting ofrece hasta 12 cuotas sin interés en compras superiores a $120.000 con medios de pago adheridos. También hay reintegros con MODO y Tarjeta Naranja, sujetos a las condiciones de cada promoción.

Los días de aplicación, los topes de reintegro y las opciones de financiación pueden variar según el medio de pago y los productos elegidos. El detalle de los beneficios se puede consultar en www.sporting.com.ar

Regalos de hasta $50.000 para adelantarse a las fiestas

El Black Friday también es una oportunidad para anticipar las compras de Navidad. Sporting presenta una selección de regalos de hasta $50.000, con propuestas para quienes quieren organizar sus compras con tiempo y aprovechar los descuentos.

Además, la campaña incluye productos Asics desde $13.999 y artículos para niños con hasta 60% OFF en opciones seleccionadas. Son alternativas para buscar un regalo deportivo o renovar el equipamiento de los más chicos.

Para quienes ya planean sus vacaciones, hay ofertas en shorts de baño, ojotas y gorras, entre otros productos para el verano.

Black Friday en tiendas físicas: descuentos progresivos en zapatillas y remeras ¡Más comprás, más ahorrás!

Las tiendas físicas de Sporting también se suman al Black Friday con descuentos especiales. Entre las propuestas, se destaca una promoción de descuentos progresivos en zapatillas y remeras, con beneficios según la cantidad de artículos que lleves:

Llevando 2 artículos: 20% OFF en el artículo de menor valor.

Llevando 3 artículos o más: 40% OFF en el artículo de menor valor.

Una oportunidad para renovar las zapatillas, sumar remeras para todos los días o adelantar los regalos de las fiestas, aprovechando las promociones disponibles en las sucursales de Sporting.

Dónde comprar durante el Black Friday de Sporting: tienda online y sucursales

Las ofertas online del Black Friday Sporting 2026 están disponibles desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre de 2026 en www.sporting.com.ar. Allí se pueden consultar los productos participantes, los talles, los precios y las condiciones de financiación y reintegro.

Quienes prefieran comprar de manera presencial también pueden acercarse a las tiendas físicas de Sporting, que participan con descuentos y promociones propias, como los descuentos progresivos en zapatillas y remeras.

Entrá a www.sporting.com.ar o visitá tu sucursal Sporting y aprovechá las promociones de Black Friday.

Promociones sujetas a vigencia, disponibilidad de stock y términos y condiciones de cada beneficio. Los descuentos y precios “desde” de la tienda online corresponden a productos seleccionados. Precios expresados en pesos argentinos. La financiación y los reintegros están sujetos a los medios de pago, los topes y las condiciones de cada promoción. Consultá las condiciones online en www.sporting.com.ar y las promociones de tiendas físicas en cada sucursal.