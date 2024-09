El elogio de Gallardo a Santiago Simón tras la goleada de River

Lo cierto es que Simón disputó la totalidad del encuentro en el mediocampo e intercambió buenas combinaciones con los dos hombres con pasado en Avellaneda, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, quien debutó en la red con la camiseta de River. Tras su actuación, el volante de 22 años seguramente sea una de las fijas para la serie ante Colo-Colo por Copa Libertadores y el Superclásico frente a Boca.

Nacho Fernández, otro elogiado por Gallardo

Con el afán de sostener el esquema con cinco mediocampistas, y tras haber observado a los futbolistas en la mini-pretemporada, Gallardo optó por poner desde el arranque a Nacho Fernández, otro elogiado por el Muñeco que, además, explicó lo que buscó en la semana de puesta a punto: "Lo vi bien, por eso lo hice jugar. Encontré en esta semana jugadores que necesitaban ponerse en una mejor forma para competir de la forma que yo quiero, para después que sea yo quién está para jugar y siendo lo más justo en la elección de ese armado del once inicial. Pero necesito a todos tenerlos bien, no solo a los que inician sino a los que les toca esperar y jugar los mismos que sean. Entonces lo que recuperamos es eso: una dinámica diferente, una competencia interna buena, sana para que yo sea después quien elija quienes son los futbolistas que tienen que jugar. Ahí es donde me quiero detener, el mejorar individualmente para que yo tenga dificultad para elegir a los futbolistas que juegan".