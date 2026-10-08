El proyecto de cobre Altar avanza y refuerza un posible corredor minero entre San Juan y Mendoza

La campaña tiene una finalidad concreta: mejorar la confianza en los recursos minerales y reunir información sobre las condiciones de la roca, necesaria para diseñar una futura mina. Es una etapa relevante para pasar de conocer la magnitud del depósito a evaluar con mayor precisión cómo podría desarrollarse.

Aldebaran prevé actualizar la estimación de recursos de Altar durante 2026. Para ello incorporará más de 40.000 metros de perforación realizados en el depósito principal desde la estimación anterior, de 2024, y unos 30.000 metros del sector vecino Radio Porphyry, que todavía no ha sido incluido en ese cálculo.

El proyecto Altar aparece como un desarrollo posible más dentro del corredor del cobre entre San Juan y Mendoza. https://aldebaranresources.com/

Qué significa la prefactibilidad prevista para 2027

Esa actualización será uno de los insumos del estudio de prefactibilidad que la empresa proyecta completar en 2027.

La prefactibilidad permite definir cómo podría desarrollarse una mina y evaluar si resulta técnica y económicamente viable. Analiza el método de extracción, el procesamiento del mineral, las necesidades de agua y energía, la infraestructura, la inversión y los costos de operación. También identifica los riesgos y los aspectos que requieren más investigación.

Para Altar, significa pasar de una evaluación económica preliminar a un diseño más detallado y con mayor respaldo técnico. Sus conclusiones servirán para decidir si el proyecto puede avanzar hacia la factibilidad, la etapa que profundiza la ingeniería y los presupuestos necesarios para una eventual decisión de inversión. Completar la prefactibilidad no equivale a tener aprobada o financiada la construcción.

Una inversión preliminar de US$1.590 millones

Altar ya cuenta con una evaluación económica preliminar, presentada en octubre de 2025, que permite dimensionar su potencial industrial. El escenario estudiado contempla una inversión inicial de US$1.590 millones, una planta capaz de procesar 60.000 toneladas de mineral por día y una producción promedio cercana a las 109.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros veinte años.

El esquema combina minería a cielo abierto y subterránea, con un horizonte de 48 años que incluye tres de construcción. Son estimaciones preliminares, sujetas a los próximos estudios, pero muestran la escala de una operación que podría sostener actividad económica durante varias décadas.

El mapa que muestra la continuidad de los proyectos de cobre en desarrollo en la cordillera. https://aldebaranresources.com/

Un corredor cuprífero con proyección hacia Mendoza

El avance de Altar adquiere relevancia dentro del mapa cuprífero de Calingasta. El Pachón y Los Azules forman parte de esa misma zona, donde se concentra un conjunto de grandes proyectos con capacidad para generar demanda de infraestructura, servicios especializados, proveedores y trabajadores.

La presencia de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, permite ampliar esa mirada hacia el norte de Mendoza. Así comienza a perfilarse un corredor cuprífero en el que la concentración de proyectos puede abrir oportunidades de articulación, aun cuando cada emprendimiento mantiene sus propios tiempos y condiciones de desarrollo.

Una primera señal aparece en las conversaciones entre PSJ y Los Azules para evaluar una conexión eléctrica desde Mendoza, tomando como referencia la infraestructura que el proyecto mendocino impulsa junto con Distrocuyo. El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, confirmó en julio ese acercamiento.

El gobernador Alfredo Cornejo también había planteado esa posibilidad durante un encuentro binacional realizado en Los Andes, Chile, en junio. Allí señaló que la infraestructura energética vinculada con PSJ podría abastecer proyectos del sur sanjuanino. Estos antecedentes aportan contenido a la idea de corredor: la cercanía territorial empieza a acompañarse de conversaciones sobre necesidades compartidas, aunque Altar y El Pachón todavía no tienen una participación confirmada en ese esquema eléctrico.

En ese escenario, Altar suma un avance propio y relevante. Los nuevos resultados alimentarán la actualización de sus recursos y el camino hacia la prefactibilidad. La conclusión de ese estudio, prevista para 2027, permitirá evaluar con mayor precisión cómo transformar un depósito de gran escala en un proyecto viable y qué lugar podría ocupar en el desarrollo del corredor cuprífero entre Calingasta y Uspallata.