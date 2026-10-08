"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Moto Turismo

Más de 1.800 moteros serán parte de la 3° Edición Internacional de Moto turismo

Con el impulso del sector privado y el apoyo del Gobierno de San Juan, el evento recorrerá los paisajes más emblemáticos de la provincia.

En la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se realizó la presentación oficial de la tercera edición internacional de Moto turismo San Juan 2026 , un evento que promete copar las rutas provinciales durante este fin de semana con la llegada de más de 1.800 motociclistas de todo el país y la región .

El acto contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; el sponsor del evento, Mario Lucero, y el organizador, Mario Tejada .

Durante la presentación, Tejada destacó el trabajo articulado entre el ámbito público y privado:

Te puede interesar...

"Agradezco a la gente de la Secretaría de Deporte, a Pablo Tabachnik, Pablo Aubone y al secretario de Turismo. La verdad es que sin ellos y sin la parte privada no podríamos realizar semejante evento en la provincia. La geografía que tiene San Juan es muy linda, y la idea es mostrarla a través de una organización como Moto turismo San Juan".

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Juan Castañares , remarcó el impacto económico y promocional de la cita:

"Son más de 1.800 moteros que van a visitar la provincia y recorrer lugares emblemáticos como el Dique de Ullum y Punta Negra. El acompañamiento de Turismo y Deporte a esta iniciativa privada es fundamental para que el turismo siga desarrollándose en San Juan".

A su turno, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , celebró la consolidación del encuentro:

"Hay mucho interés en venir a la provincia por la calidad del evento que generan. Desde el Gobierno nos queda la satisfacción y la obligación de acompañar a estas organizaciones privadas que nos sirven de embajadores, poniendo a San Juan, su geografía y su gastronomía en alto. Es un evento espectacular para toda la familia y seguimos apostando a mostrar San Juan al mundo".

Cronograma oficial de actividades

• Jueves 8 y viernes 9 de octubre (Acreditaciones oficiales):

En Tulum Open Mall (Av. Circunvalación y Scalabrini Ortiz). Jueves de 14:00 a 18:00 hs | Viernes de 14:00 a 20:00 hs.

• Sábado 10 de octubre :

o 12:00 hs: Apertura del predio, Expo Comercial, Patio Gastronómico y Test Ride.

o 16:00 hs: Show internacional de freestyle y saltos en moto.

o 17:00 hs: Charla de Seguridad Vial.

o 18:00 hs: Acto Inaugural y recepción de delegaciones.

• Domingo 11 de octubre :

o 10:00 hs: Gran Caravana Internacional de Moto Viajeros (Salida desde Av. Libertador y Santa María de Oro, Rivadavia - Iglesia de Desamparados).

o 15:00 hs: Charlas con viajeros internacionales e influencers. En el predio: Expo comercial, Test Ride, gastronomía y encuentro de Moto Clubes.

• Lunes 12 de octubre :

o 10:00 hs: Rodada Histórica (cupos limitados) + Clínica de Manejo, uniendo dos templos de la velocidad: Autódromo El Zonda y Circuito San Juan Villicum.

o 16:00 hs: Premiaciones (Viajero de mayor distancia, Moto Club más convocante, Participante internacional destacado y Espíritu Moto turístico 2026).

o 17:00 hs: Foto oficial y acto de clausura.

Temas

Te puede interesar