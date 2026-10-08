Más de 1.800 moteros serán parte de la 3° Edición Internacional de Moto turismo

"Agradezco a la gente de la Secretaría de Deporte, a Pablo Tabachnik, Pablo Aubone y al secretario de Turismo. La verdad es que sin ellos y sin la parte privada no podríamos realizar semejante evento en la provincia. La geografía que tiene San Juan es muy linda, y la idea es mostrarla a través de una organización como Moto turismo San Juan".

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Juan Castañares , remarcó el impacto económico y promocional de la cita:

"Son más de 1.800 moteros que van a visitar la provincia y recorrer lugares emblemáticos como el Dique de Ullum y Punta Negra. El acompañamiento de Turismo y Deporte a esta iniciativa privada es fundamental para que el turismo siga desarrollándose en San Juan".

A su turno, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , celebró la consolidación del encuentro:

"Hay mucho interés en venir a la provincia por la calidad del evento que generan. Desde el Gobierno nos queda la satisfacción y la obligación de acompañar a estas organizaciones privadas que nos sirven de embajadores, poniendo a San Juan, su geografía y su gastronomía en alto. Es un evento espectacular para toda la familia y seguimos apostando a mostrar San Juan al mundo".

Cronograma oficial de actividades

• Jueves 8 y viernes 9 de octubre (Acreditaciones oficiales):

En Tulum Open Mall (Av. Circunvalación y Scalabrini Ortiz). Jueves de 14:00 a 18:00 hs | Viernes de 14:00 a 20:00 hs.

• Sábado 10 de octubre :

o 12:00 hs: Apertura del predio, Expo Comercial, Patio Gastronómico y Test Ride.

o 16:00 hs: Show internacional de freestyle y saltos en moto.

o 17:00 hs: Charla de Seguridad Vial.

o 18:00 hs: Acto Inaugural y recepción de delegaciones.

• Domingo 11 de octubre :

o 10:00 hs: Gran Caravana Internacional de Moto Viajeros (Salida desde Av. Libertador y Santa María de Oro, Rivadavia - Iglesia de Desamparados).

o 15:00 hs: Charlas con viajeros internacionales e influencers. En el predio: Expo comercial, Test Ride, gastronomía y encuentro de Moto Clubes.

• Lunes 12 de octubre :

o 10:00 hs: Rodada Histórica (cupos limitados) + Clínica de Manejo, uniendo dos templos de la velocidad: Autódromo El Zonda y Circuito San Juan Villicum.

o 16:00 hs: Premiaciones (Viajero de mayor distancia, Moto Club más convocante, Participante internacional destacado y Espíritu Moto turístico 2026).

o 17:00 hs: Foto oficial y acto de clausura.