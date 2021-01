Boca no descansó y entrenó pensando en la final en San Juan

La mejor noticia para Miguel Ángel Russo fue que Jorman Campuzano sigue evolucionando bien en su recuperación de la distensión en el bíceps femoral derecho que sufrió en el clásico y, de no mediar inconvenientes, volverá al once inicial en Brasil. De todos modos, seguirán evaluando al colombiano para que no corra riesgos de agravar su estado.

